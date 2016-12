Monti: "Ho più consenso dei partiti nonostante sia obbligato a scelte impopolari"

foto Ansa Correlati L. stabilità, sciolto nodo esodati

Scuola, in 30mila contro i tagli 14:59 - "Non mi sento solo" sia perché "ho ministri molto leali e bravissimi, così come i collaboratori", sia perché "non credo possa considerarsi solo uno che, per quello che possono valere i sondaggi, sembra avere un consenso superiore a quello di cui godono i partiti che lo sostengono in Parlamento". A dirlo è il premier Mario Monti che sottolinea come ogni giorno tuttavia debba "prendere decisioni che hanno una bassa probabilità di trovare consenso". - "Non mi sento solo" sia perché "ho ministri molto leali e bravissimi, così come i collaboratori", sia perché "non credo possa considerarsi solo uno che, per quello che possono valere i sondaggi, sembra avere un consenso superiore a quello di cui godono i partiti che lo sostengono in Parlamento". A dirlo è il premier Mario Monti che sottolinea come ogni giorno tuttavia debba "prendere decisioni che hanno una bassa probabilità di trovare consenso".

"Coloro che sono stati presidenti del Consiglio prima di me - spiega Monti al "Corriere della sera" - non dovevano guadagnarsi tutti i giorni il consenso. Io invece non ho un retroterra politico mio, eppure devo prendere decisioni che hanno una probabilità di trovare consenso più bassa rispetto a tante decisioni che prendevano coloro che pure erano più corazzati di me in termini di retroterra politico".



"Crisi colpa di un mercato senza regole"

"La crisi non è dovuta agli eccessi del mercato, ma a un mercato dove la presenza della regolazione e della vigilanza è stata insufficiente. Per questo credo in un'economia di mercato con pubblici poteri forti" ha quindi spiegato il presidente del Consiglio.



"Ciò - commenta ancora Monti a proposito della regolazione e della vigilanza - permette di avere un'economia sociale di mercato, che riesca a contemperare la competitività e appunto la dimensione sociale". Una formula, questa, che il premier definisce "giusta" per l'Europa e che deve basarsi su due strumenti: "agire con gli strumenti istituzionali e legali a disposizione, e con la persuasione".