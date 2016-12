Sindaco di Treviso, il coniglio Cilindro in lizza

foto Dal suo blog ufficiale Correlati Virginia, un gatto arriva terzo nella corsa al Senato

Dopo il gatto Hank che per un soffio non è diventato senatore dello stato della Virginia, anche la città di Treviso potrebbe avere a breve un sindaco a quattro zampe, il coniglio e cartoon Cilindro. A lanciare l'insolita candidatura è la società di produzione culturale "Gruppo Alcuni". Protagonista della singolare campagna è Cilindro, un "coniglio simpatico, coraggioso e altruista" che si presenterà il 13 novembre alla cittadinanza con un programma amministrativo"serio e completo".

Con un comunicato sul sito il Gruppo Alcuni spiega l'insolita iniziativa: "Non è solo una provocazione perché, immaginiamo che ve ne siate accorti, stiamo attraversando un momento in cui tutti hanno delle buone idee, delle ottime ricette per uscire dalla crisi, ma nessuno le mette in pratica. Noi ci proviamo con Cilindro… un coniglio, un atleta, il primo a buttarsi nelle imprese, il primo a uscirne con le ossa rotte ma pronto a ricominciare. Allora ci sembrava lui l’uomo… ooops il coniglio giusto per provarci, per alzare un po’ la testa, per dire che, nonostante tutto, noi ci siamo, e con noi tutti quelli che si sentono un po’ cartoni, un po’ eroi, che non hanno voglia di lasciare che tutto scivoli via in una apatica routine…"

Tante le questioni che il cartoon mette nella sua agenda coniglia: cultura, crisi, rinnovamento della casta, giovani. Di risposte però, al momento non vuole darne: "Il mio programma non vuole solamente indicarvi cosa bisogna fare ma trovare, insieme, un modo per farlo". L'unica certezza è che, come dice lo stesso Cilindro, "Ne vedremo delle belle!".