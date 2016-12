foto LaPresse

12:57

- Continua il botta e risposta a distanza tra il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, e quello dell'Udc, Pier Ferdinando Casini. "Il Pd si deve abituare a parlare e a trattare con rispetto gli amici che stanno in Parlamento - ha detto Casini -. Noi non siamo stati sudditi di Berlusconi e, francamente, non vogliamo essere sudditi di Bersani. Non siamo disposti a piegare la schiena". "Casini morirà di tattica", aveva detto Bersani.