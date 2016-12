Il neo assessore Battiato non rinuncia al tour

- Ha detto sì alla politica, ma di rinunciare alla musica non ne vuole sentire parlare. Franco Battiato ha accettato l'incarico di assessore siciliano al Turismo e allo Spettacolo, ma non ha per il momento annullato il tour che lo vedrà impegnato a promuovere in giro per l'Italia l'ultimo suo disco, "Apriti sesamo".

Come si evince dal suo sito, il calendario dell'artista siciliano è fittissimo da gennaio a marzo 2013, con concerti quasi quotidiani che difficilmente si concilieranno con un impegno politico pure part-time.

Il Maestro l'aveva infatti, chiesto esplicitamente al presidente Crocetta: accettava l'incarico solo a condizione di non essere pagato e di seguire soltanto alcuni progetti mirati, in modo tale da non rinunciare alla carriera musicale. "Non posso dedicarmi all'incarico a tempo pieno", aveva spiegato ai cronisti. Così da papabile assessore alla cultura siciliana si era trasformato in "addetto al Turismo e allo Spettacolo".

"La differenza", aveva chiosato Battiato, "è che assessore alla cultura vuol dire teatri di tradizione e una presenza a Palermo che non potrei sostenere, mentre con l'assessorato al turismo e spettacolo posso fare le stesse cose con maggiore libertà".

In attesa di capire come l'artista farà marciare assieme musica e politica, è stata confermata la sua presenza al concerto "Revolution day" organizzato domenica 11 per l'insediamento di Crocetta a Palermo. A metà serata Franco Battiato si esibirà proponendo i suoi più grandi successi.