Per il presidente della Camera, insomma, chiuso il capitolo Berlusconi si possono aprire nuovi terreni di confronto: "Il vero banco di prova per Alfano - questo il suo 'consiglio' - non è nella definizione delle regole per le primarie, ma nel far chiarezza sul rapporto col governo Monti e soprattutto sulla necessità per l'Italia di continuarne l'azione riformatrice anche dopo le elezioni. Solo se ciò accadrà si potrà davvero aprire una pagina nuova per tutti i moderati italiani. E personalmente ne sarò lieto".

Quindi occhi puntati sulle dinamiche intestine al Pdl: "L'aspro confronto in corso nel Pdl - sottolinea - va seguito con interesse per capire se emergerà una identità politica veramente in sintonia con il Ppe".

Alfano: "Tra me e Berlusconi affetto e lealtà"

''Il nostro è un rapporto di lealtà e di rispetto assoluti e reciproci'', e come nelle discussioni in famiglia ''possiamo permetterci di ragionare e di cercare insieme le soluzioni migliori, ma sempre sicuri di farlo con affetto e sostegno vicendevole''. Lo afferma il segretario del Pdl Angelino Alfano sul rapporto con Berlusconi.