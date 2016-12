foto Tgcom24 Correlati Pdl, Berlusconi: "Le primarie si faranno"

Tensione in ufficio presidenza

Santanchè a Tgcom24: confronto duro ma franco 11:00 - Daniela Santanchè, commentando il vertice fiume del Pdl, ha detto a Tgcom24: "E' stato un ufficio di presidenza duro ma franco. La durezza era data dalla voglia di esprimere le proprie opinioni, ma nel clima di una comunità politica e prima di tutto umana". E Maria Stella Gelmini a Tgcom24: "Dall'ufficio di presidenza è uscito un Pdl più forte, determinato a superare le difficoltà con un percorso di rinnovamento che passa anche dalle primarie".

Santanchè a Tgcom24: "Ciò che leggo è lontano dalla realtà"

"Leggo delle ricostruzioni sui giornali lontane da quello che ho vissuto ieri. La giornata è stata interessante e sicuramente difficile". Così Daniela Santanchè ai microfoni di Tgcom24. E ancora: "Berlusconi contrario alle primarie? No, ha detto che le primarie non sono salvifiche per il Pdl, che serve forse una cosa più forte per scuotere la nostra gente e i nostri elettori. Il partito più grande dell'astensione deve poter tornare a votarci perché crede in certe facce e in certi ideali. Però come sempre fa Berlusconi, ha detto di rimettersi all'ufficio di presidenza e abbiamo fatto una discussione che ha avuto l'epilogo che tutti sappiamo".



"L’unico che può risolvere i problemi del Pdl è Berlusconi"

"Berlusconi ha riconosciuto che appoggiare Monti ci ha fatto perdere il consenso. Paghiamo questo prezzo che è molto alto", ha sottolineato la Santanchè. "Ieri però - ha aggiunto - ho visto un Berlusconi molto pronto e reattivo, che è stato un Berlusconi anche quando ha detto che dal cilindro non tirerà fuori un coniglio ma un dinosauro". E poi: "Critiche ce ne sono state perché siamo un movimento dove ognuno porta avanti la propria opinione. L’unico che può risolvere i problemi del Pdl è Berlusconi".



"Io candidata? Ci sarò a prescindere dalle regole"

E sulla sua candidatura alle primarie, la Santanchè ha assicurato: "Non mi appassionano le regole. Le primarie le faccio a prescindere dalle regole che ci sono e che ci saranno. Penso che per una cosa così importante, non si può decidere tutto in pochi secondi. Vogliamo fare bene queste primarie e io a prescindere dalle regole ci sono perché nella vita bisogna avere il coraggio di metterci la faccia. Noi donne poi sappiamo navigare in mare aperto anche se ci sono gli ostacoli, quindi le primarie le farò".



Gelmini a Tgcom24: "Ufficio presidenza aspro ma costruttivo"

Della stessa opinione della Santanchè, Maria Stella Gelmini. "Ieri c’è stato un ufficio di presidenza improntato ad un confronto molto partecipato a tratti aspro ma costruttivo e propositivo. Ne è uscito un Pdl più forte e consapevole delle difficoltà ma determinato a superarle con un percorso di rinnovamento del partito che passa anche dalle primarie", ha detto a Tgcom24.



"Le primarie sono una grande opportunità"

"Berlusconi - ha poi aggiunto la Gelmini - da sempre è abituato ad ascoltare a confrontarsi e a decidere democraticamente. Abbiamo convenuto che le primarie sono una grande opportunità per dare un’identità più forte al Pdl e anche per favorire con un bagno di democrazia la scelta della premiership. La disponibilità che Berlusconi ha dato di partecipare attivamente alle primarie con interventi nella varie Regioni è importante, così come il fatto di non voler influenzare l’esito delle primarie ma di dare il suo benestare. Sono passaggi importanti che spazzano via le maldicenze circa una contrapposizione tra Berlusconi e Alfano".



"Abbiamo recuperato una comunione d’intenti"

La Gelmini non ha dubbi: "Ieri abbiamo recuperato una comunione d'intenti. Vogliamo ridare le motivazioni per votare il Pdl ai tanti cittadini che alle ultime elezioni regionali non sono andati a votare". E, inoltre, ha detto: "Berlusconi ha anche chiarito che non farà una campagna contro Monti, non credo che sia venuta meno la stima nei confronti di Monti e, dal punto di vista personale, c’è assoluta disponibilità a collaborare. A Berlusconi non piace la politica economica imposta dall’Europa che rischia di determinare rischi recessivi incalcolabili. Quindi il Pdl declinerà delle misure e un'agenda per crescita e sviluppo".