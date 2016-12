foto Ansa

- Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, si augura per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica un "consenso ampio e condiviso". Bersani sottolinea che "per il nuovo capo dello Stato si dovrà trovare una soluzione all'altezza della situazione". Per quanto riguarda gli scenari che potrebbero aprirsi dopo le elezioni politiche, il segretario del Pd avverte: "Se non dovesse emergere una maggioranza chiara, meglio tornare alle urne".