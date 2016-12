foto Ansa

20:51

- "Penso di sì, questa è l'indicazione che ci viene dal Quirinale". Così Silvio Berlusconi, in conferenza stampa, risponde a chi gli chiede se secondo lui si andrà a votare per le politiche in aprile. Il leader del Pdl ha poi parlato di Monti e di una sua possibile discesa in campo: "Non faremo la campagna elettorale contro di lui perché, tra l'altro, non sarà più in campo, almeno stando alle sue dichiarazioni. E farlo sarebbe anche controproducente".