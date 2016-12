Ddl Sallusti, ok in commissione

foto LaPresse 16:45 - La commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge Diffamazione (il cosiddetto ddl Sallusti) nella versione rivista e corretta di Filippo Berselli, presidente della stessa commissione a Palazzo Madama. Contro il testo hanno votato solo Api e Lega. Tutti gli emendamenti sono stati ritirati e verranno ripresentati quando il documento sarà esaminato dall'Aula. - La commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge Diffamazione (il cosiddetto ddl Sallusti) nella versione rivista e corretta di Filippo Berselli, presidente della stessa commissione a Palazzo Madama. Contro il testo hanno votato solo Api e Lega. Tutti gli emendamenti sono stati ritirati e verranno ripresentati quando il documento sarà esaminato dall'Aula.

Con il nuovo testo "asciutto" messo a punto da Berselli e approvato dalla commissione, che approderà nell'aula di palazzo Madama martedì 13, si elimina il carcere per i giornalisti, aumentano le multe per la diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato fino a 50 mila euro, assume un ruolo centrale la rettifica che dovrà essere "senza commento" anche per testate internet dei quotidiani e per le radio e tv.