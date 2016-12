L'Inno di Mameli sarà insegnato a scuola

foto Dal Web 17:27 - Con 208 sì, 14 no e due astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che promuove l'insegnamento dell'Inno di Mameli a scuola e istituisce la "Giornata dell'Unità, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera" il 17 marzo. - Con 208 sì, 14 no e due astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che promuove l'insegnamento dell'Inno di Mameli a scuola e istituisce la "Giornata dell'Unità, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera" il 17 marzo.

Scopo della normativa è promuovere i valori della cittadinanza e riaffermare l'identità nazionale con iniziative pubbliche e nelle scuole.



A partire dall'anno scolastico in corso nelle scuole di ogni ordine e grado saranno organizzati incontri didattici su "Cittadinanza e Costituzione" per riflettere sulla storia e il significato del Risorgimento. E' previsto anche l'insegnamento dell'Inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.



La protesta della Lega Nord

Diversi senatori della Lega Nord, che si è opposta al provvedimento, hanno prima dichiarato che avrebbero votato "no" alla legge. Poi hanno lasciato l'aula, ma altri sono rimasti e hanno votato contro. Polemica anche con la presidente di turno del Senato, Rosy Mauro, ha concesso solo un minuto di intervento per senatore.