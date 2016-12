Costi politica, Camera dà fiducia

- La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge sui costi della politica, con 424 voti favorevoli e 48 contrari. L'ok di Montecitorio al testo è atteso per il 13 novembre; il provvedimento passerà poi all'esame del Senato. Il dl prevede disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Sul voto il vice segretario federale e deputato della Lega Nord Giacomo Stucchi ha commentato: "La fiducia numero 43 ottenuta alla Camera dal Governo Monti non deve trarre in inganno. Non si tratta, infatti, di un passaggio parlamentare con il quale il Governo acquisisce un rinnovato vigore ma di un percorso obbligato per i partiti che lo tengono in vita".

L'esponente leghista ha poi aggiunto: "La verita' e' che la strana maggioranza' e' sempre piu' vicina al capolinea: non solo della legislatura, che tra qualche mese comunque volgera' al suo termine naturale, ma anche della sua residua credibilita' politica. Sul decreto in discussione c'e' davvero poco di che compiacersi, considerate le ennesime regalie assistenzialistiche fatte ai Comuni che sperperano il denaro pubblico, in sfregio ai sacrosanti principi sanciti dal federalismo fiscale in base ai quali tali Enti avrebbero dovuto essere sanzionati".