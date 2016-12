foto LaPresse

17:34

- Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, "valuterà in tempi rapidi le decisioni da assumere" sul caso del vicecapo della polizia, Nicola Izzo. In seguito ad un esposto anonimo che lo chiamava in causa in sospetti appalti irregolari al Viminale, il prefetto Izzo oggi con una lettera le ha confermato le sue dimissioni. La Cancellieri, comunque ha rinnovato "l'apprezzamento per la sensibilità e il senso di responsabilità del suo gesto".