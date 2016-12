foto LaPresse

18:38

- "Basta sceneggiate sulla legge elettorale. Una soglia minima per il premio di maggioranza la chiede anche la Corte Costituzionale". Così, via Twitter, il leader Udc Pier Ferdinando Casini replica al Pd, che ha duramente protestato per l'accordo in commissione che ha portato la soglia al 42,5%. E aggiunge: "Il Pd, invece di protestare, colga l'ottima occasione per migliorare il lavoro della commissione. Siamo disponibili a ogni ragionevole modifica".