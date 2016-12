foto Ansa

- Pier Luigi Bersani ha espresso forti critiche nei confronti della riforma della legge elettorale. In particolare, il segretario del Pd ha bocciato la soglia del 42,5%, votata oggi in Commissione al Senato, per il premio di maggioranza. "Sia chiaro - ha detto - che, se ci si ferma lì, noi non ci stiamo. Non per noi, ma per l'Italia". E ha aggiunto: "Evidentemente c'è qualcuno che per paura di una vittoria del Pd vuole impedire la governabilità del Paese".