Grillo candida Di Pietro al Quirinale 15:18 - "Antonio Di Pietro ha la mia amicizia, ma il M5S non si alleerà né con l'Idv, né con nessun altro". Lo ha scritto Beppe Grillo nel suo blog, che fuga così ogni dubbio sulle possibili alleanze per le elezioni del Movimento 5 stelle. Il comico genovese ha anche dichiarato che "l'Italia non può permettersi l'euro", ma che dovranno essere i cittadini a deciderlo. "Faremo un referendum, non devono scegliere un gruppo di oligarchi o Grillo", ha spiegato.

"Sarà vietato andare ai talk show"

Grillo sul suo blog ha stilato il decalogo del Movimento 5 Stelle. Per i membri è previsto persino l'introduzione del divieto assoluto di partecipazione ai talk show televisivi. E' riportato: "Non sono 'vietate' interviste di eletti del M5S trasmesse in tv per spiegare le attività di cui sono direttamente responsabili. E' fortemente sconsigliata (in futuro sarà vietata) la partecipazione ai talk show condotti abitualmente da giornalisti graditi o nominati dai partiti, come in Rai, Mediaset e La7".



"Niente primarie per i 5 Stelle"

Nella guida, Grillo ha puntualizzato la posizione dei 5 Stelle su alcuni grandi temi, ricordando, tra le altre cose, che gli eletti nelle file del movimento non percepiranno più di 5.000 euro lordi al mese. E poi: non ci saranno primarie ma la sola scelta del portavoce per Camera e Senato, il movimento voterà anche proposte di altri partiti se aderenti al programma dei 5 Stelle. "Chi sta svolgendo un qualunque incarico elettivo - ha puntualizzato inoltre Grillo - non può dimettersi per concorrere ad altre cariche elettive.



"Mai incassato alcun rimborso elettorale"

Per finire, il 'capo politico' del M5S, oltre a ricordare le regole base per la partecipazione alle prossime elezioni, ha ribatido che "il Movimento 5 Stelle non ha incassato alcun rimborso elettorale per le regionali e non lo incasserà per le prossime politiche".