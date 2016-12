foto Ufficio stampa Correlati Battiato nella Giunta di Crocetta: si prenderà "cura" della cultura siciliana? 13:05 - Franco Battiato ha accettato la proposta del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e assumerà l'incarico di assessore alla Cultura nella nuova Giunta. Lo ha annunciato lo stesso cantautore in una conferenza stampa con Crocetta a Catania. "Scendo in campo volentieri - ha spiegato Battiato - seppur parzialmente, perché non posso e non voglio cambiare mestiere". - Franco Battiato ha accettato la proposta del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e assumerà l'incarico di assessore alla Cultura nella nuova Giunta. Lo ha annunciato lo stesso cantautore in una conferenza stampa con Crocetta a Catania. "Scendo in campo volentieri - ha spiegato Battiato - seppur parzialmente, perché non posso e non voglio cambiare mestiere".

Rinuncerà allo stipendio di assessore

"La parola assessore mi offende, preferisco essere chiamato Franco", ha detto il maestro. "Non faccio politica e non voglio avere a che fare con politici", ha puntualizzato Battiato, che ha riferito di aver chiesto al presidente Crocetta "la libertà di organizzare eventi che mettano in contatto la Sicilia con il resto del mondo". Battiato ha detto che rinuncerà allo stipendio di assessore.



"Non chiamatemi assessore"

"Non chiamarmi assessore, questo mi offende. Chiamami Franco e sarò Franco". Così, ironicamente, Franco Battiato ha risposto ad un giornalista durante la conferenza stampa nella quale, l'artista ha accettato l'incarico di assessore alla Cultura della giunta del neo governatore Rosario Crocetta.



Crocetta: "Impegno di Battiato esempio per tutti i siciliani"

"Questa regione si riprenderà, ma per fare questo i siciliani devono trovare il coraggio, la forza e l'impegno come sta facendo in questo momento Franco Battiato il quale sta mettendo tutto l'amore che ha per la sua terra". Questo il commento del neo governatore eletto Rosario Crocetta, annunciando la nomina dell'artista catanese.