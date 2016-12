foto LaPresse

11:52

- L'Italia dei valori è "in uno stato confusionale", è "allo sbando", e Di Pietro "non è in grado di perseguire il proprio obiettivo". Lo ha detto l'ex capogruppo Idv alla Camera, Massimo Donadi. "Spero di poter rimanere, ma se la maggioranza di questo partito riterrà di tradire 12 anni di storia per inseguire il voto di protesta di delusi e arrabbiati a braccetto con Grillo, con questa deriva non ho nulla a che spartire".