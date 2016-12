Ingroia a Tgcom24: "Il mio è un arrivederci"

- Parto con la nostalgia di una terra, la Sicilia, alla quale ho dedicato tutta la mia vita ma anche con lo slancio e l’entusiasmo per un incarico difficile ma in una terra dove c’è anche tanta gente per bene che ha bisogno di istituzioni credibili. Lascio il processo sulla trattativa che è la vicenda che ha impegnato di più i miei ultimi anni di lavoro. Queste le parole di Antonio Ingroia intercettato da Tgcom24 in aeroporto dove, tra poche ore, si imbarcherà su un volo per il Guatemala.

Mi sarebbe piaciuto accompagnarlo ancora un po’ in una fase più delicata delle udienze ma so che è in mano a colleghi molto validi. Gli impegni sono impegni, ho preso l’impegno con l’ONU di arrivare il primo giugno, ho chiesto delle proroghe e siamo a novembre, è giunto il momento di andare.

Ringrazio tutti per la solidarietà ma il mio è un arrivederci, non un addio, tornerò in Italia e anche mentre sarò lì non mancherò di guardare il Paese e di seguire quello che accadrà, intervenendo nel dibattito pubblico a dispetto dei miei detrattori. Non cantino vittoria, Ingroia non fa passi indietro e non fugge.

L’Italia di oggi? È un’Italia dalle tante facce. Un’Italia in cui ci sono tanti giovani e non solo che credono in valori importanti come giustizia, uguaglianza, libertà e diritti e che sono anche riusciti a vincere qualche battaglia. Anche in Guatemala si può vincere. È più difficile ma si può fare, c’è un percorso che può dare successi.

L’Italia è un Paese dalle mille contraddizioni dove c’è anche quello che cerca la scorciatoia, l’opportunista, il profittatore, l’uomo pubblico che usa i soldi pubblici per interessi privati e tutto il mondo è paese