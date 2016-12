foto LaPresse Correlati Donadi rompe con Di Pietro 20:19 - "Nel pomeriggio ho annunciato al presidente della Camera Fini le mie dimissioni da capogruppo dell'Idv". Queste le parole di Massimo Donadi, ormai ex braccio destro di Antonio Di Pietro, con le quali sottolinea che in questo modo "nella riunione dei gruppi Idv nessuno possa strumentalizzare il tema per eludere il confronto sulla rottamazione del partito che Di Pietro sta portando avanti". - "Nel pomeriggio ho annunciato al presidente della Camera Fini le mie dimissioni da capogruppo dell'Idv". Queste le parole di Massimo Donadi, ormai ex braccio destro di Antonio Di Pietro, con le quali sottolinea che in questo modo "nella riunione dei gruppi Idv nessuno possa strumentalizzare il tema per eludere il confronto sulla rottamazione del partito che Di Pietro sta portando avanti".

"E' una scelta che compio con serenità e convinzione affinché nella riunione dei gruppi parlamentari nessuno possa usare strumentalmente questo tema per eludere l'unico confronto veramente dirimente, quello sulla rottamazione di Idv che Di Pietro sta scientemente portando avanti", spiega Massimo Donadi.



De Magistris: "Siamo a giro di boa, nuovi soggetti in campo"

"Siamo a un giro di boa, oggi c'è una spinta, una corsa che viene da dietro, una politica nuova, con i movimenti, la società civile, l'esperienza arancione dei sindaci che vogliono diventare protagonisti per cambiare il paese ed è una spinta che i partiti non riescono a esprimere perché la questione morale li ha travolti, Idv compreso". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. "Ci vuole un soggetto nuovo - dice De Magistris - e all'Idv non basta cambiare nome. Ma non deve essere un soggetto di sola protesta, come il Movimento 5 stelle, servono proposte serie".



De Magistris: "Non metto la mano suo fuoco per Di Pietro"

"Di Pietro? Potrebbe venire con noi, perché l'Idv è stato il partito contro Berlusconi, contro le cricche ma non ci dobbiamo portare dietro l'aspetto negativo, perché in quel partito sono salite diverse mele marce e siamo stati lì lì a diventare un frutteto. La posizione di Di Pietro rispetto all'uso dei fondi del partito? Va approfondita - continua De Magistris - io la mano sul fuoco per lui non la metterei, semplicemente perché ce la metto solo per me".