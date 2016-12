foto Ansa Correlati Fornero: la polemica del "choosy"

Stava per prendere la parola a un incontro con un'associazione giovanile a Torino ma, prima di intervenire, ha domandato ai giornalisti di uscire dalla sala. La gentile richiesta è stata rivolta agli addetti della comunicazione presenti dal ministro del Lavoro Elsa Fornero, che ha motivato così il suo gesto: "Se ti scappa un errore loro (i giornalisti) ci fanno il titolo".

Il ministro accusa insomma i giornalisti di approfittare di ogni parola detta per errore per farci un titolo, ingigantendo così qualsiasi "scivolata". La richiesta, presentata dalla Fornero nel pomeriggio all'Unione industriale di Torino, all'incontro organizzato da "Muoviti per le novità", era stata già rivolta ai cronisti in mattinata, al convegno degli avvocati dell'associazione Fulvio Croce. E i giornalisti presenti in sala avevano tolo il disturbo.



Non è andata così all'appuntamento del pomeriggio, dove un reporter si è alzato in piedi per dire: "No, non ce ne andiamo, perché stiamo facendo il nostro lavoro e abbiamo il diritto di farlo. Inoltre il moderatore dell'incontro è un collega, e quindi se resta lui rimaniamo anche noi". A queste parole, Fornero ha replicato: "Va bene. Ma se è così sarò costretta a parlare molto più lentamente, perché dovrò pesare ogni parola. Ma saranno comunque gli errori a fare i titoli, perché purtroppo succede sempre così".



"Tu parli per 40 minuti e dici cose sensate e positive - si è lamentato il ministro -. Poi ti scappa una parola, e basta quella per fare il titolo, basta quella per determinare dibattiti che durano settimane".