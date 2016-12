Bersani: "Non mi ricandido a segretario del Pd"

foto Ansa Correlati Napoli, Matteo Renzi finisce nel presepe

Bersani si ricandiderà al prossimo congresso? "No, credo che ci debba essere un giro della ruota". Il segretario del Pd a Torino ha risposto così alla domanda sul suo futuro nel partito. E sull'eventuale nomina di Matteo Renzi a ministro nel caso diventasse premier Bersani ha aggiunto: "Abbiamo un sacco di sindaci che sono enormi risorse, certamente Renzi e tanti altri amministratori. Volete mica fare adesso il giochino del governo?".

"Sia io che Renzi - ha ribadito il segretario - abbiamo detto le cose chiare e credo che le pensi anche Vendola: le primarie non si fanno per fare i bilancini, le primarie servono per scegliere il candidato progressista".

"Sia io che Renzi - ha ribadito il segretario - abbiamo detto le cose chiare e credo che le pensi anche Vendola: le primarie non si fanno per fare i bilancini, le primarie servono per scegliere il candidato progressista".



"Io adesso sono segretario fino al prossimo congresso", ha spiegato, precisando che "le primarie sono fatte da tutti i progressisti, non solo dal Pd, per scegliere il candidato dei progressisti alla guida del Paese. Dopodiché invece il congresso del Pd, che è in forme apertissime, ci sarà l'anno prossimo e io intendo comunque finire lì".



Ma Renzi dice: né parlamentare, né al governo

''Ho già detto in tutte le sedi e in tutte le salse, fino a diventare noioso, che se perderemo le primarie saremo leali con chi le ha vinte, non ci inventeremo liste o giochi strani, e non farò né il parlamentare, né il ministro, né il sottosegretario', dice detto Matteo Renzi. ''Chi perde le primarie - aggiunge - deve dare una mano a chi ha vinto ma senza premi di consolazione''.