13:48

- "Secondo me andranno a votare 2-3 milioni di persone". Così Pier Luigi Bersani prevede il numero di partecipanti alle primarie del Centrosinistra. "In ogni caso io resto segretario fino al prossimo congresso del Pd, nell'ottobre 2013", ha aggiunto partecipando al forum sulla Stampa.it. "Non ho remore ad immaginare che in caso di mia vittoria, chi ha votato Renzi e Renzi stesso, poi possa essere utile al Paese", ha concluso Bersani.