Viminale, pronto il piano taglia-scorte

Attualmente questo servizio impiega nel nostro Paese 4mila auto e 2.100 uomini ogni giorno. Le persone protette quotidianamente sono 585 di cui: 82 personalità con scorta di secondo livello (2 auto blindate e 3 agenti per auto), 312 personalità con scorta di terzo livello (un'auto blindata e 2 agenti), 174 personalità con scorta di quarto livello (un'auto blindata e 1/2 agenti). Ma per 44 deputati e 26 senatori, oltre a 30 ex componenti del governo precedente la tutela non sarebbe più indispensabile.Escluso il Presidente della Repubblica che gode di un sistema personalizzato, oggi sono 16 le autorità che hanno diritto a mantenere per un anno la scorta di massimo livello (7 di queste hanno la scorta per legge): i presidenti delle Camere, il capo del governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, i ministri di Interno, Difesa e Giustizia, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione, il vicepresidente del Csm, il presidente della Corte Costituzionale. Tutti con tre macchine blindate, ognuna con tre agenti a bordo. Uno sforzo economico straordinario che adesso il gruppo di studio vuole sforbiciare al massimo. Anche per evitare che questo servizio diventi solamente uno status symbol.Così, come riferisce il "Corriere della Sera", il gruppo coordinato dal prefetto Bruno Frattasi in collaborazione con i vertici dell'Ucis (l'ufficio nato dopo gli omicidi delle nuove Brigate Rosse che si occupa esclusivamente di protezione personale) ha fissato alcuni paletti. Come il fatto che chi lascia un incarico istituzionale potrà usufruire solo di una tutela, salvo ragioni gravi da richiedere la scorta. E poi si prevede un controllo costante dei servizi di scorta per abbassarne eventualmente il livello.Inoltre, la commissione ha vagliato in particolare gli "sprechi" legati ai viaggi al seguito delle persone scortate. Si pensi alla, che avrebbe messo in conto-spese una lunga vacanza al mare anche per le sue guardie del corpo. Per questo il gruppo di studio suggerisce degli avvicendamenti tra le varie province per evitare costosi spostamenti di mezzi e personale. La scorta accompagna la personalità da tutelare all'aeroporto e la fa salire sul volo. Poi, nella città di destinazione, un'altra scorta del posto le dà il cambio.