Di Pietro: "Contro l'Idv un omicidio politico"

Grillo attacca Renzi: "Firenze affonda nei debiti" 19:36 - "Questa non è lotta politica. E' premeditato omicidio politico". Antonio Di Pietro alza i toni, dal suo blog, a proposito delle voci di un ormai prossimo scioglimento dell'Italia dei Valori. "Esattamente ciò che avevo già denunciato in una mia intervista, allorché dissi che alcune mirate calunnie stavano facendo morire il partito. Mi viene voglia di urlare: e mo' basta con tutte queste sciocchezze", ha aggiunto quindi l'ex pm.

"Scioglimento Idv? Una boiata"

Lo scioglimento dell'Idv è una "boiata informativa - scrive ancora l'ex pm -. Questa mattina ho appreso, leggendo la solita Unità e facendo finta di ascoltare il solito Tg4, che avrei lasciato al proprio destino l'Italia dei Valori per fondare un nuovo partito, di cui addirittura avrei già pronto il simbolo di colore viola che racchiude semplicemente la parola '"Basta". Ovviamente io non ne so nulla, come non sapevo nulla delle 56 case che di recente mi hanno falsamente attribuito, pur di farmi passare per palazzinaro".



"Ma una cosa è vera - aggiunge Di Pietro - anzi due: sto diventando davvero "viola" di rabbia per le continue falsità e calunnie che mi vengono riversate addosso".



"Idv presente alle prossime politiche, con chi vedremo"

"In ogni caso, Idv sarà presente alle prossime elezioni politiche nazionali, sola o ben accompagnata, lo valuteremo cammin facendo, per continuare ad essere un punto di riferimento di chi non vuole rassegnarsi al Governo dei banchieri e dei poteri forti. Quelli, cioè, che tutto controllano e tutto influenzano solo a esclusivo loro uso e piacimento, trasformando i diritti in piaceri e i cittadini in sudditi".



Il leader dell'Idv spiega quindi che "la scelta dei nostri candidati alle prossime elezioni avverrà con modalità ancora più stringenti rispetto al passato (anche se abbiamo sempre chiesto certificato penale senza carchi pendenti) per evitare infiltrazioni di persone indesiderate e/o inqualificabili: metteremo in rete i loro curricula alcune settimane prima della scadenza delle candidature, alla stregua delle "pubblicazioni di matrimonio", in modo che i cittadini e gli elettori possano aiutarci a sceglierli bene, valutando la loro idoneità politica e morale all'incarico a cui aspirano".



"Successo M5s ci stimola, sinergie per battaglie"

"Il successo di M5s, anche maggiore rispetto al nostro, non ci infastidisce affatto. Anzi ci stimola a migliorare, soprattutto con riferimento alle modalità di ricerca e selezione della classe dirigente, e a trovare sinergie in battaglie comuni - spiega sul suo blog Di Pietro -. Per quanto mi riguarda, rimarrò alla guida di Idv fino a quando Dio e i nostri e iscritti e militanti lo vorranno!".