foto Ansa

15:20

- "Firenze affoga nei debiti? Per dire così bisogna non capire nulla di nuoto oppure non capire nulla di economia". Il sindaco di Firenze Matteo Renzi replica così alle accuse di Beppe Grillo, secondo cui mentre lui "va in giro" per la campagna delle primarie del Centrosinistria, Firenze affonda nei debiti. Grillo aveva anche accusato il sindaco di assenteismo in Consiglio comunale.