Da Grillo nuovo attacco a Renzi: "Lui va in giro e intanto la sua Firenze affonda nei debiti"

foto Ansa Correlati Berlusconi: "Chiedo scusa agli italiani"

Lombardia, Berlusconi: "No alla Lega" 18:05 - "Il fantasma di un ex sindaco si aggira in una Firenze strangolata dai debiti: è Matteo Renzi. Da quando Renzi è in campagna elettorale per le primarie non si è mai presentato in Consiglio Comunale". Nel suo blog, Beppe Grillo torna ad attaccare il primo cittadino del capoluogo toscano chiamandolo "l'ebetino di Firenze" e snocciolando i dati sulle sue assenze a Palazzo Vecchio dal 2009 a oggi. - "Il fantasma di un ex sindaco si aggira in una Firenze strangolata dai debiti: è Matteo Renzi. Da quando Renzi è in campagna elettorale per le primarie non si è mai presentato in Consiglio Comunale". Nel suo blog, Beppe Grillo torna ad attaccare il primo cittadino del capoluogo toscano chiamandolo "l'ebetino di Firenze" e snocciolando i dati sulle sue assenze a Palazzo Vecchio dal 2009 a oggi.

"Ecco i dati del Grande Assenteista - scrive ancora il leader del Movimento 5 Stelle - dal suo insediamento in Palazzo Vecchio fino al 10 ottobre 2012.

2009: su 17 sedute, assente 5

2010: su 48 sedute, assente 26 volte, presente 22

2011: su 44 sedute assente 2, presente 23

2012: su 39 sedute assente 25.

Dal'inizio delle primarie, dal 13 settembre 2012, non è MAI stato presente in Consiglio. Forse il motivo per cui Renzi non si fa più vedere sono i debiti verso i fornitori che hanno eseguito lavori per il Comune, debiti pari a 98 milioni di euro. I fornitori, infatti, vorrebbero incontrarlo di persona", scrive il comico.



E ancora: "Undici milioni circa sono di spesa corrente che andavano pagati a 90 giorni con ritardi ancora contenuti, 30 milioni sono di spesa in conto capitale (opere pubbliche) con ritardi che risalgono fino a giugno 2011. Per questi debiti sono stati emessi mandati di pagamento senza essere onorati. Per i restanti 56 milioni il Comune ha regolarmente validato le fatture senza saldarle perch‚ mancano i soldi e si sforerebbe (?) il Patto di Stabilità. Di questi tempi un'attesa eccessiva è fatale per qualsiasi impresa, ma non per Renzi. 40 milioni euro sono stati spesi per rifacimenti e abbellimenti di strade e piazze di cui lui va tanto fiero nei salotti televisivi (grazie al portafoglio dei cittadini...)".



"Intanto a Palazzo Vecchio - conclude il post - sta arrivando una miriade di Decreti Ingiuntivi mentre Renzi si atteggia a premier e prepara la Grande Fuga in Parlamento".



Renzi: "Grillo non capisce niente di economia"

"Per dire che Firenze affoga nei debiti bisogna non capire nulla di nuoto oppure non capire nulla di economia. Beppe Grillo nuota bene". Matteo Renzi risponde così via Twitter a Beppe Grillo.



"Grillo e' molto bravo a parlare di affondare e affogare perché è bravo a nuotare ma con l'economia e i bilanci dei Comuni non ci capisce molto, e bisogna capirlo - ha quindi spiegato Renzi -. Nessuna polemica, basta guardare i dati e capire che il bilancio del Comune di Firenze è molto solido".



Il sindaco di Firenze, durante il suo tour in Sicilia in vista del voto delle primarie Pd, aggiunge: "Lo so che non ho pagato le fatture ma in Italia c'è una legge che me lo impedisce. Si chiama Patto di Stabilità, ma forse è meglio dire di stupidità, visto che ho 92 milioni di euro in cassa".