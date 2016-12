foto Ansa

12:56

- "La legge elettorale? Io dico che si farà". Pier Luigi Bersani è sicuro che si riuscirà a trovare un accordo per riformare la legge e lo ha dichiarato a Imola, a margine di una tappa del suo tour per le primarie in Romagna. "Non accetto che si continui a dire 'i partiti, i partiti'. Noi del Pd abbiamo una linea precisa: siamo pronti ad andare avanti, alle votazioni, in Camera e Senato, sul solco dell'impostazione che c'è stata nelle prime votazioni".