foto LaPresse

12:21

- E' alle sue ultime battute il testo di legge sull'incandidabilità dei politici. Parola del ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che replica così a una domanda in merito al documento in preparazione, a margine di una cerimonia al Quirinale: "Ci stiamo lavorando. Ci sarà un incontro con i ministri Severino e Patroni Griffi probabilmente la prossima settimana per chiudere le ultime maglie di un documento che è in gran parte pronto".