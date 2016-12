Berlusconi: "Chiedo scusa agli italiani, non ce l'ho fatta"

14:38

- Per la prima volta Silvio Berlusconi chiede scusa agli italiani "perché non ce l'ho fatta. La crisi ha cancellato i nostri sforzi, anche se noi abbiamo lasciato la disoccupazione al punto più basso degli ultimi vent'anni". L'occasione per lanciare il messaggio è il libro di Bruno Vespa "Il Palazzo e la Piazza", in uscita l'8 novembre. Il leader del Pdl aggiunge poi: "Ho tentato di non candidarmi ma me lo chiedono in tanti".