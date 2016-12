foto Ansa

11:48

- "Continueremo a compiere ogni tenace sforzo per riportarli a casa". Anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano promette il massimo impegno delle istituzioni per far rientrare in patria Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò prigionieri in India. E ai giovani militari impegnati su fronti internazionali esprime tutta la sua "vicinanza e gratitudine con particolare affetto e ansietà per chi è ancora privato della libertà".