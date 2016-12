Idv nel caos, Li Gotti: faremo un nuovo partito

foto LaPresse Correlati Di Pietro scrive a Crozza: "Accuse false" 17:22 - "Orlando mi ha mandato un messaggio invitandomi a lavorare insieme sulla base di quanto uscito dall'ufficio di presidenza". Lo ha detto a Tgcom24 Luigi Li Gotti (Idv) commentando lo stato di salute del partito di Antonio Di Pietro, dopo le polemiche che l'hanno investito. "E' morto un certo modo di intendere il partito, serve un reclutamento diverso. E' finito il vecchio modello e ci apprestiamo a farne uno nuovo con regole diverse", ha aggiunto. - "Orlando mi ha mandato un messaggio invitandomi a lavorare insieme sulla base di quanto uscito dall'ufficio di presidenza". Lo ha detto a Tgcom24 Luigi Li Gotti (Idv) commentando lo stato di salute del partito di Antonio Di Pietro, dopo le polemiche che l'hanno investito. "E' morto un certo modo di intendere il partito, serve un reclutamento diverso. E' finito il vecchio modello e ci apprestiamo a farne uno nuovo con regole diverse", ha aggiunto.

Sul futuro delle alleanze, ha aggiunto: "Qualora il Partito democratico non dovesse accettarci o porci condizioni non accettabili prenderemo altre strade. Magari andremo da soli. Grillo? Personalmente penso che il Movimento 5 Stelle voglia fare politica. Questa opzione è la base principale utile per il futuro del Paese. Con questa gente noi parliamo".



Sulle correnti del partito e gli attacchi di Donadi, Li Gotti ai microfoni di Tgcom24 ha spiegato: "Io so che il partito è molto compatto dietro al proprio presidente. Tutte queste fronde, se non isolate e individuali, non le vedo e non le constato. Donadi non è solo ma le dita di una mano bastano. Orlando? Ci siamo già lanciati in un progetto di rivitalizzazione, lui è entusiasta. Qualcuno ha paura perché un po' di pulizia la faremo".



Pardi (Idv) a Tgcom24: "Scissione? Vediamo dopo l’assemblea"

"Una delle cose da fare nel modo più deciso è quello di pulire il partito nelle sua stranezze come nel Lazio e in Liguria. Scissione? Vediamo nell'assemblea straordinaria. L’idea di fare un congresso dopo le lezioni è un'idea balzana. Facciamo prima un’opera di rinnovamento decisa che è quello che chiede l’elettorato. Non c’è un elettore Idv felice a oggi. Grillo? E’ improbabile che Di Pietro andrà con Grillo, ma se ci dovesse andare sarebbe assoggettato. Se proprio si doveva fare bisognava farla tempo fa, adesso significherebbe abdicare al ruolo che l’Idv poteva avere. L’Idv ha fatto da cerniera tra Pd e movimenti. Se perdiamo questo ruolo perdiamo significato. E' quanto affermato in diretta a Tgcom24 da Pancho Pardi in merito al dibattito interno sul futuro dell’Italia dei Valori.