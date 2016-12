foto Ansa

15:00

- Matteo Renzi sostiene che, sondaggi alla mano, le regole immaginate per le primarie abbiano allontanato molte persone. Il sindaco di Firenze e candidato alle primarie del centrosinistra nella sua newsletter nota come per le primarie di Lombardia e Lazio il Pd voglia tornare alle vecchie regole, mentre "solo per questa nostra competizione ci sarà bisogno di tutta la trafila dettata dalla paura di perdere", dovuta per lui a qualche recente sondaggio.