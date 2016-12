foto LaPresse

14:43

- Matteo Salvini, segretario della Lega Nord in Lombardia, commenta lo stop di Berlusconi al Carroccio per la presidenza della Regione. "Non ci sono proprietari del voto dei cittadini lombardi, saranno i cittadini a decidere. Noi riteniamo che nel popolo di centrodestra, in parte anche in quello di centrosinistra, il nome di Roberto Maroni sia il più accreditato. Auguri dunque - conclude - a chi sta dall'altro lato, in casa nostra non cambia nulla".