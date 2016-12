foto Ansa 13:24 - Il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano né le condizioni né i motivi per procedere ad elezioni anticipate. Quindi, prosegue il Capo dello Stato, "non ha senso parlarne a vuoto". - Il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano né le condizioni né i motivi per procedere ad elezioni anticipate. Quindi, prosegue il Capo dello Stato, "non ha senso parlarne a vuoto".

A proposito di certe indiscrezioni di stampa, negli ambienti del Quirinale "non si coglie il senso del parlare a vuoto di elezioni anticipate non essendone presentate le condizioni e non emergendo motivazioni plausibili", si legge in una nota del Presidente Napolitano.