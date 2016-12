Lombardia a guida Lega, il niet di Berlusconi

foto Ap/Lapresse 17:40 - Silvio Berlusconi pone il proprio veto a un leghista alla guida della Regione Lombardia. "Deciderà l'ufficio di presidenza del nostro movimento, ma escludo che si arrivi a una scelta del genere. La Lega ha già la presidenza di due Regioni importantissime. E' impossibile che il Pdl possa rinunciare anche alla Lombardia", afferma il leader Pdl nella presentazione di un libro di Bruno Vespa. - Silvio Berlusconi pone il proprio veto a un leghista alla guida della Regione Lombardia. "Deciderà l'ufficio di presidenza del nostro movimento, ma escludo che si arrivi a una scelta del genere. La Lega ha già la presidenza di due Regioni importantissime. E' impossibile che il Pdl possa rinunciare anche alla Lombardia", afferma il leader Pdl nella presentazione di un libro di Bruno Vespa.

In un colloquio con Bruno Vespa per il libro "Il Palazzo e la Piazza. Crisi, consenso e potere da Mussolini a Beppe Grillo", in uscita per Mondadori Rai Eri giovedì 8 novembre, Berlusconi afferma chiaramente che la Lega Nord non può aspirare alla presidenza della Lombardia alleandosi con il Pdl.



"Tuttavia, state immaginando una legge elettorale che salvi la Lega dalla tagliola del quorum", chiede Vespa. "C'è l'ipotesi che la soglia del 5 per cento non valga per i partiti che, in almeno tre Regioni, superino il 15 per cento", conferma Berlusconi.



Salvini: "Lombardia? Maroni è il candidato migliore"

In ambiente leghista non si sono fatte attendere le repliche alle parole di Berlusconi. "I cittadini lombardi non hanno padrini né padroni, sanno scegliere, e votare, con la loro testa: noi pensiamo di avere il candidato migliore, Roberto Maroni. Se vogliono, gli altri si accodino, sennò andiamo avanti da soli". Così il segretario della Lega lombarda, Matteo Salvini ha commentato le dichiarazioni del leader Pdl.



Maroni: "Sogno una Lombardia senza mafia"

Il segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, sogna "una Lombardia finalmente libera da mafiosi, affaristi e corrotti. Sogno una Euroregione autonoma, anzi, speciale. Prima il nord". E' il messaggio affidato dal leader del Carroccio a Facebook.



"Berlusconi sbaglia, ne fa una questione di poltrone"

"I nostri ideali non sono in vendita, e alla fine ride bene chi ride ultimo", aggiunge su Facebook Roberto Maroni, che si dice "d'accordo con Marco" Reguzzoni secondo cui il leader Pdl "sbaglia perché ne fa una questione di poltrone e non di ideali".