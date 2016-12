foto LaPresse 20:03 - Il governo è stato battuto nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera su un emendamento della Lega Nord che consente ai Comuni e gli enti locali di revocare a Equitalia e alle società partecipate la gestione della riscossione dei tributi. "Si tratta di un provvedimento importante, passato nonostante l'opposizione del governo e del Pd, che porrà un freno alle ganasce fiscali dell'esecutivo", hanno detto i deputati leghisti. - Il governo è stato battuto nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera su un emendamento della Lega Nord che consente ai Comuni e gli enti locali di revocare a Equitalia e alle società partecipate la gestione della riscossione dei tributi. "Si tratta di un provvedimento importante, passato nonostante l'opposizione del governo e del Pd, che porrà un freno alle ganasce fiscali dell'esecutivo", hanno detto i deputati leghisti.

Giornata complicata per l'esecutivo, che alcuni minuti prima aveva incassato un altro stop sulla spending review, applicata alle amministrazioni locali. Il governo era stato battuto nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera sul decreto legge per il taglio dei costi della politica negli enti locali. Nel corso della seduta odierna è infatti passato, contro il parere dell'esecutivo, un emendamento del deputato Pd Simonetta Rubinato sull'estinzione anticipata, senza penali, dei prestiti dei Comuni.



''Si tratta - spiegano i 3 deputati del Carroccio riferendosi al "caso Equitalia" - di un provvedimento importante, passato nonostante l'opposizione del governo e del Pd''. Un provvedimento che ''porrà un freno alle ganasce fiscali imposte dall'esecutivo e applicate da Equitalia. Finalmente ci sarà un rapporto pù sereno fra i cittadini e il fisco gestito direttamente dai Comuni''.



Bitonci torna anche sulla paternità dell'altro emendamento, annunciato da Simonetta Rubinato del Pd, sul quale il governo è stato battuto, quello sulle penali alla Cdp in caso di estinzione anticipata dei mutui da parte dei comuni: ''E' il Pd che ha fatto sua una nostra proposta: da tempo diciamo queste cose. Nonostante la Cdp sia al 70% del Tesoro e al 30% delle Fondazioni fa pagare delle penali alte. La paternità di questo emendamento è nostra: è il Pd che si è agganciato''.



Governo battuto per la terza volta al voto del dl sui costi della politica alla Camera. Passa un emendamento, con il 'no' del governo, che sposta al 30/6/2013 il pagamento di tasse e contributi per il 'cratere' del terremoto: cioe' i comuni di E.Romagna e Lombardia. Il governo si è riservato di verificare l'impatto economico.(