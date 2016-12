foto Tgcom24

16:10

- "Non ha senso accorpare alcune province, questo porterà a far spendere più soldi di quanti se ne vorrebbe risparmiare con il livello di confusione che si creerà". Lo ha detto a Tgcom24 il candidato alle primarie del centrosinistra, Matteo Renzi, in merito al riordino previsto dal governo. "Si doveva avere il coraggio di abolirle tutte o bisognava trasformarle in enti di secondo livello formati dai sindaci e senza doppi emolumenti", ha concluso.