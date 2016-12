foto Ansa 14:38 - Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, boccia l'ipotesi di un asse tra Antonio Di Pietro e Beppe Grillo. "Penso che quella direzione non sia utile al Paese, né come modello democratico, né come direzione di marcia per il Paese in crisi", ha detto Bersani. "Non so se sia vero - ha aggiunto - ma uno va dove lo porta il cuore". - Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, boccia l'ipotesi di un asse tra Antonio Di Pietro e Beppe Grillo. "Penso che quella direzione non sia utile al Paese, né come modello democratico, né come direzione di marcia per il Paese in crisi", ha detto Bersani. "Non so se sia vero - ha aggiunto - ma uno va dove lo porta il cuore".

Bersani sottolinea che l'Italia si trova in una "profonda crisi" che pertanto bisogna "lavorare in un contesto europeo. Non credo" che da un'alleanza tra Di Pietro e Grillo "possa venire qualcosa di utile".



Affrontando il tema delle elezioni Bersani si dichiara contrario all'ipotesi di anticipare le politiche a febbraio, in un unico election day, in abbinamento con le regionali di Lazio, Lombardia e Molise. "Noi, per fortuna abbiamo un Presidente della Repubblica che sa benissimo dirigere il traffico - spiega il segretario del Pd -, non mettiamoci tutti a fare i vigili. Noi, lealmente, abbiamo detto, un anno fa, che si va a scadenza naturale e lo ribadiamo".



Sul fronte delle primarie Bersani risponde con una battuta a chi gli chiede se, qualora le vincesse, sarebbe lui il Presidente del Consiglio in caso di vittoria alle elezioni politiche di primavera: "Non è che facciamo le primarie per pettinare le bambole.