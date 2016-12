Renzi a Tgcom24, i commenti e le domande dei lettori

Ottimo Renzi che mette i donatori da 5-10-50 euro sul sito ufficiale...ma i big spender chi sono? Vale anche per quelli la "scusa" della privacy?

ciao

Cristian-Venezia

Parlano tanto do regolamentazione delle coppie omosessuali o lesbiche, ma per gli eterosessuali che convivono da sempre, pensa di fare qualcosa ? un esempio, la casa é mia perché l'ho ereditata ed io ho dovuto fare testamento per essere sicuro che alla mia morte vada alla mia mia compagna, le pare giusto ?

Michele da Treviso

Più che parlare di sistemazioni politiche ecc ecc, di cosa faresti seriamente.. Ridurre le tasse ma aumentare i controlli su chi non paga? Se riduci le tasse forse la gente inizia a pagare, ma allo stesso tempo più controlli per chi non paga. Poi voi politici avete anche delle agevolazioni su tutto, toglietevele dato che prendete solo che dei gran soldi. E abbassatevi i vostri stipendi. Togliere tasse inutili dalla benzina? Aiutare meno gli extracomunitari e far pagare le tasse anche a loro? E ridurre il numero di extracomunitari?

Sei in grado di fare queste cose?

Francesco Cremonini

Dopo i parlamentari non sarà il caso di ridurre i consiglieri e assessori regionali con i loro stipendi da nababbi e tagliare anche su stipendi e pensioni assurdi di manager pubblici e privati??

Franco Paciotti Gubbio

Matteo se vinci le primarie poi con Bersani e la sua politica (tasse ecc) come la metti? E se Monti non fa in tempo a rottamare i lavoratori della PA li rottami tu?

Pierpaaolo Sotgiu

Poniamo un'ipotesi: lei vince sia primarie che politiche: chi sarà vicepremier?

Pierluca Magni - Brescia

Sono sindaco PD di un piccolo comune della Calabria mi piacerebbe sapere come pensa di far uscire dal sotto sviluppo e dalla mafia il sud Italia grazie

Carmine Maio sindaco di Carfizzi

Considerando l'attuale sbando del centrosinistra e del centrodestra.... Per non parlare dello pseudo centro... che tira solo la giacca a Monti....

Considerando l'attuale delusione degli elettori nel non vedere nessun un volto nuovo nella politica italiana...

Considerando l'attaccamento alle poltrone degli attuali onorevoli..... Non pensa che da solo avrebbe fatto come Berlusconi 20 annia fa???

Francesco (Mola di Bari)

Domanda per il sindaco,se non si deve parlare di opere faraoniche , parliamo delle opere cittadine , le aiuole intorno alla tranvia dopo ponte alla vittoria.il sottopasso con la tana del cioni e infine le cascine quando le finisce?

Andrea Cacioli

Caro Renzi Lei conosce le condizioni PIETOSE di noi imprenditori del SUD?

Cosa pensa di fare ,per arginare questa APOCALISSE.

A Napoli hanno chiuso il45% delle piccole societa’ dall’inizio dell’anno

Luciano

Caro sindaco Renzi, una volta diventato capo del PD,vorrà costruire finalmente un vero partito laburista o socialdemocratico come altri in Europa,staccandosi dall’estema sinistra e dal veterosindacalismo estremo o rimarrà ambiguo come è stato fino ad ora il partito democratico? Non ha risposto appena adesso.,è stato ambiguo.Se vuol cambiare la sinistra si deve staccare daVendola .

Grazie.

Paolo Bartorelli

Ancora Prodi? Ma non dobbiamo guardare avanti?

Giovanni Da Costa Volpino

Come pensa di rimanere in un partito di cui non apprezza giustamente nulla, se come è prevedibile, perchè già deciso, lei uscirà sconfitto dalle primarie? Non le sembra che sarebbe oltremodo poco coerente rimanere lì, anche se all’opposizione? O lei è come tutti gli altri e quindi si adatterà buono buono..?

Nevio Tinova

Che ne pensa delle coppie omosessuali, le adozioni per le coppie omosessuali ?

E perchè se si definisce Cristiano Cattolico praticante, lei è d'accordo alle coppie omosessuali e lei lo sa bene che la chiesa e quello che c'è scritto sulla Bibbia non è d'accordo alle coppie omosessuali !

Quindi vorrei lanciarle una provocazione, scelga o la coppie omosessuali o la chiesa non può scegliere tutte e 2 insieme..

Arrivederci

Cordiali saluti

Emanuele Bertacchini (Giovane disoccupato di 24 anni)

SE LA BUROCRAZIA E’ UN GROSSO OSTACOLO, PERCHE’ A FIRENZE HA INCREMENTATO IL NUMERO DELLA SUA SEGRETERIA E HA ASSUNTO ANCHE NUOVI DIRIGENTI ?

NON BASTAVANO QUELLI CHE C’ERANO ?

Lorenzo Conti

Save matteo sono un giovane ventenne disoccupato della Calabria nella mia città di Rossano (CS) stiamo assistendo in prima persona alla crisi che affligge il sud in particolare con lo smantellamento del nostro ospedale e con l'unica chiusura della Calabria del nostro tribunale e per trovare il più vicino bisogna are un'ora di viaggio a cosenza su della strade da terzo mondo, visto questo mi piacerebbe sapere: se come mi auguro lei vincerà le primarie ed eventualmente diventerà il nuovo premier d'Italia cosa ha in mente per il Mezzoggiorno in particolare, per la sua arretratezza economica e soprattutto per la politica scadente e corrotta che abbiamo?

Antonio Donato

Malgrado tutto Monti ha consentito un recupero dell’immagine dell’Italia all’estero (perlomeno così sembra).

Facciamo un’ipotesi: Renzi diventa Presidente del Consiglio. Del Governo tecnico chi eventualmente intende ‘salvare’?

Grazie

Alberto Bosis

Cosa ha nel suo programma per quanto riguarda la tassazione sulle aziende, e come vede il nuovo mondo dell' imprenditoria italiana?? grazie!!

Salvo Indomenico

A me interessa la tua posizione in merito alla riforma Fornero sulle pensioni.

Non credi che una gradualità sia pur penalizzante nell’andare in pensione non è la strada giusta ? Qua ogni categoria ha delle” peculiarità” militari, insegnanti….. ma poi chi se la prende interculo è il dipendente della piuccola Azienda che va a casa senza nessun ammortizzatore sociale mentre io dipendenti di Marchionni ottengo la mobilità lunga dalla maestrina Fornero & Co ( vedi dipendenti Valle Ufida) a Marchionni è bastato fare BUH!! E ci siamo fatti sotto.

In tutti i modi se non si ripristina una gradualità ci saranno guerre generazionali e due/tre generazioni che parleranno solo di pensione.

Ma i diritti acquisiti valgono solo per certe categorie?

Paolo Antonini

Caro Matte e carissimi del TGCOM sono un cittadino Italiano ed in quanto tale desidero fare due domande semplicissime: Lei afferma di voler essere il nostro prossimo presidente del consiglio, ma come pensa di ottenere la maggioranza in parlamento ed in senato se la maggior parte dei suoi compagni di partito non la desiderano?

Mi immagino un film già visto con Prodi una caduta... Mi sbaglio? In ultimo mi convinca perché io dovrei esprimere il mio consenso a Lei ed al PD su quali basi?

In quanto vedo molta incertezza e molte liti?!

Rocco

Caro Renzi,

sono un giovane ventenne, suo grande sostenitore. Però vorrei porle questa domanda:

come farà, se dovesse vincere le primarie e poi le elezioni politiche (come spero), a convivere nello stesso partito dei vari Bersani, Bindi e D'Alema che sono dichiaratamente contro di lei?

Grazie.

Andrea da Jesi (An).

Buon pomeriggio Renzi, mi chiamo Michele Santomauro, 47 anni, informatico, co-fondatore del comitato Renzi “Carpe Diem” di Castellarano (Re).

Più che una domanda, la mia è una constatazione ed uno sprone ad andare avanti in questa direzione. I “professoroni” della politica hanno paura perché finalmente c’è qualcuno che fa capire bene alla gente le sue proposte e quello che avrà intenzione di fare.

Sei l’unico politico che non attacca gli altri per avere consensi, ma a cui importa solo far passare il suo messaggio….bravo avanti così. Se dopo 47 anni mi sto interessando di politica un po’ più direttamente è grazie a te.

Un abbraccio

Michele Santomauro

Buonasera avrei una domanda ed un invito da porre a Matteo Renzi:

1 -domanda - quale deve essere a suo avviso il ruolo dell'Amministrazione Pubblica nei settori di pubblica utilità (Sanità, Gas, Acqua, Rifiuti, Trasporti)?

2 - per favore, ci sono vari soggetti che lo stanno sostenendo e stanno saltanto sul suo carro: stia attento, questi personaggi ormai sono di terza o quarta mano, se ne liberi se davvero vuole essere ancora più forte. Se ci riuscirà avrà senza dubbio il mio sostegno

Grazie ed auguri

Paolo Vannozzi

Qual'è la sua posizione in merito alla presunta egemonia tedesca sull'europa denunciata da Berlusconi ?

Maurizio Matteucci

Il caso Fiat e i sindacati

I rapporti tra azienda e sindacati sono ancora equilibrati. I sindacati difendono ancora gli interessi dei dipendenti o si concentrano sull´interesse di singoli individui perdendo di vista il bene comune?

Il reintegro è una procedura corretta? Non dovrebbe essere sostituita da un indennizzo economico? In una squadra di calcio chi non corre prima va in panchina e poi non viene convocato e a scadenza di contratto è a piedi. Il risultato quasi tutti corrono……

Io sono un liberale in origine e un elettore PD in quanto meno peggio. Penso di rivotarlo solo se vincesse Renzi. Altrimenti allo stato attuale penso voterò Italia Futura (che non esiste ufficialmente)

Andró a votare alle primarie sia al primo che al secondo turno pagando la mia quota per esprimere la mia opinione. Bisogna parlare di progetti e non piú di comunisti o fascisti. Non esistono piú, sono rimasti tutti nei libri o girano con Iphone o sono diventati estremisti populisti ben riconoscibili.

Buona fortuna a Renzi

Dott. Luca Angiolini

Amministratore Delegato - Geschäftsführer

VEGA Srl

Buongiorno,

semplicemente dei suggerimenti facili da attuare e portare a sé molte preferenze. Gli italiani sono inc**** e vogliono delle cose:

* TAGLIARE GLI STIPENDI DEI POLITICI .... A TUTTI NON PIU' DI 5.000,00 € (i rimborsi vanno quantificati con criterio, anche io vado al lavoro ma nessuno mi rimborsa ) * FINITI I PROPRI MANDATI NIENTE PENSIONE ... E' UN PRIVILEGIO LAVORARE IN POLITICA

* CHI EVADE LE TASSE DEVE PAGARE ... NON IN PRIGIONE MA OPERE DI VOLONTARIATO ... A GRATIS E RITORNARE TUTTI I SOLDI RUBATI.

* UNA COSA IMPORTANTISSIMA NOI CITTADINI, NOI ELETTORI, SIAMO I VOSTRI DATORI DI LAVORO, DOVETE RISPETTARCI, NOI SIAMO PIU' IMPORTANTI DI VOI.

SONO STATO 10 MESI A ROMA, HO LAVORATO IN UN POSTO MOLTO VICINO ALLA POLITICA, SO COME FUNZIONE ALL'INTERNO DEI PALAZZI, CREDETEMI I POLITICI DI OGGI DOVREBBERO VERGOGNARSI ... ABBIAMO REALTA' DOVE PERSONE ANZIANE PRENDONO NON PIU' DI 500,00 € AL MESE, ABBIAMO POLITICI CHE SI LAMENTANO PERCHE PRENDERANNO 4000,00 € DI PENSIONE ... STIAMO SCHERZANDO.

CARO MATTEO, TI DO DEL TU PERCHE SIAMO COETANI ... SIAMO ANCORA GIOVANI, POSSIAMO SBAGLIARE, MA TU RISCHIA ESPRIMI AL MASSIMO I TUOI PENSIERI, NON AVERE PAURA, PENSA SEMPRE CON IL CUORE E NON CON IL CONTO IN BANCA.

GRAZIE.

IN BOCCA AL LUPO

Sergio

Se vinci le elezioni qual è il tuo progetto per i giovani di oggi?

Ti impegnerai con gli Istituti di Credito affinchè ai giovani dai 28 anni ai 35 anni possano erogare il muto ad un tasso basso per l’acquisto della prima casa?

Riuscirai a fare avere un contributo statale di 3000 euro a coloro che mettono al mondo il primo figlio?

GRAZIE per quanto farai per l’Italia ADESSO

IN BOCCA AL LUPO!!!

Marilena

Buon gg, pur non essendo un elelttore di centro sinistra, sto seguendo con interesse la Sua campagna elettorale. Desidererei sapere la Sua opinione in merito al mondo della scuola e in particolare cosa pensa di fare (fosse eletto Presidente del Consiglio, dopo aver vinto le primare) per i docenti precari abilitati che da anni popolano le graduatorie? Non pensa sia doveroso promuovere anche il merito e dare magari in po' più di potere di assunzione ai presidi? Un grande in bocca al lupo

Paride Pirocca

Ma perchè non fondi un tuo partito ? Se perdi le primarie, come è possibile perchè sei da solo contro il sistema PD, mi auguro tu possa pensare di presentarti alle politiche con un tuo partito ! in bocca al lupo !

Paolo 42 anni Centro-destra



Mi è piaciuto sino a quando non ha pronunciato la frase "Se perdo le primarie sosterrò il vincitore" Tutta la sua campagna elettorale è forse una manfrina solo per portare voti al PD, visto che, da quel che ho capito, i programmi sono SOSTANZIALMENTE diversi?

Ambrogio