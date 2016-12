E' morto il politico e giornalista Pino Rauti

foto LaPresse 13:03 - E' morto Pino Rauti, politico e giornalista, partecipò alla fondazione del Movimento Sociale Italiano, alla fine del 1946. Rauti avrebbe compiuto 86 anni il 19 novembre, si è spento alle 9.30 nella sua casa di Roma. - E' morto Pino Rauti, politico e giornalista, partecipò alla fondazione del Movimento Sociale Italiano, alla fine del 1946. Rauti avrebbe compiuto 86 anni il 19 novembre, si è spento alle 9.30 nella sua casa di Roma.

Negli anni Cinquanta dà vita a Ordine Nuovo, organizzazione di estrema destra che nel 1956 esce dal Msi. Nel 1972 Rauti, irriducibile della destra italiana, viene eletto a Montecitorio e sarà deputato fino al 1994. E' stato protagonista di una controversa stagione politica, sfociata anche in accuse di collusione con il terrorismo.



Negli ultimi anni di vita di Giorgio Almirante sembra poterne raccogliere l'eredità e il testimone alla guida del partito, ma al XV congresso, nel 1987 a Sorrento, viene battuto da Gianfranco Fini che diventa segretario del Msi. Nel 1990 sconfigge Fini e rimane per un anno fino al 1991.



Europarlamentare dal 1994 al 1999: sono gli anni in cui Rauti si batte contro la svolta di Fiuggi di Fini del 1995, che lo porterà a fondare il Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Nel 2004 fonda il Movimento Idea Sociale partecipando alle elezioni europee del 2004 e raccogliendo lo 0,1% dei consensi. Alle elezioni regionali del 2005 si accorda con la Casa delle Libertà e ottiene lo 0,5%.



Rauti era il padre di Isabella, esponente del Pdl e moglie del sindaco di Roma Gianni Alemanno.



Rotondi: "E' un giorno triste per la cultura italiana"

L'ex ministro e parlamentare del Pdl Gianfranco Rotondi, appresa la notizia della scomparsa dell'ex segretario del Msi, ha detto: "Mi inchino con grande rispetto a uno dei grandi protagonisti della cultura politica del Novecento. Con Pino Rauti ho avuto l'onore di dialogare da grandi distanze di idee, ma ricevendo lezioni che non dimenticherò. Penso che oggi sia un giorno triste per la cultura italiana più ancora che per la politica dalla quale era distaccato da tempo".



Storace: "Ammiravo il suo carisma"

"Rauti ha caratterizzato profondamente, con le sue idee, una comunità. Io militavo dalla parte di Almirante, ma ammiravo quest'uomo dal carisma che scuoteva le coscienze. La sua capacità di vedere prima le cose che sarebbero accadute dopo. Con la sua morte, tutti noi ci rimettiamo qualcosa, anzitutto in cultura. La Destra italiana si inchina con commozione". Questo il saluto del leader de La Destra, Francesco Storace.



Casini: "Coraggioso e discusso, ha segnato un epoca"

Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, ha espresso a Isabella Rauti "le più sincere condoglianze per la scomparsa del papà, che è stato uno degli esponenti più significativi della destra italiana. Intellettuale di grande spessore, uomo tanto coraggioso quanto controverso e discusso, ha certo segnato un'epoca della storia italiana".



Fini: "Fu testimone degli ideali della nazione"

Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha espresso "il più profondo cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Pino Rauti, uomo politico che ha rappresentato una parte di rilievo nella storia della destra italiana. Parlamentare rigoroso, intellettuale di profonda cultura, Rauti ha testimoniato con passione e dedizione gli ideali della nazione e della società che appartengono alla storia politica del nostro Paese".