- I professori al governo assegnano i posti alle Province italiane come fossero gli scolari. Hanno fatto disperare per troppo tempo e i risultati non arrivavano quindi una riorganizzazione, insieme alla riduzione da 86 a 51, si è resa necessaria per risparmiare qualche euro ma, le Province battono i piedi.

E allora il presidente Diego Sozzani la butta li: "Chiederemo l'annessione alla Lombardia" e si giustifica "Siamo più milanesi che torinesi". Anche qualche piacentino pensa all'idea di guadare il Po per passare ai vicini lolombardi

Il tecnici di palazzo chigi hanno alzato il tappeto e scoperto che le ruggini campanilistiche erano state nascoste li sotto. A Matera i comitati civici hanno indetto una manifestazione per "salvare la nostra identità, no all'annessione a Potenza": adesioni in massa.

Poi ci sono quelli che dicono "Giusto abolire le province, basta che non sia la mia" e allora a Frosinone spuntano le maglietta "Mai con Latina" oppure a Pisa dove spopola lo slogan "Meglio morti che livornesi". Oppure succede che un leghista come Matteo Toscani, a Belluno, stappi la bottiglia di spumante perchè il governo ha salvato la sua amministrazione mentre in quella di Padova, sempre leghista, ci si scateni contro l'accorpamento con Treviso.

Se a Chieti riemerge l'astio nei confronti dei pescaresi, im Emiliaromagna non sono da meno visto che Modena e Reggio Emilia puntano i piedi e voglioone continuare a detestarsi. Si riaccende poi un classico, come fosse un derby o una disputa tra signorotto, perchè Pisa e Livorno vogliono continuare a farsi la "guerra" in santa pace.



Anche in Campania non si scherza e Cosimo Sibilia, presidente di Avellino, dice: "Con Benevento? Una cosa devastante". Anche in Lombardia non si scherza, soprattutto a Monza che dovrebbe tornare insieme a Milano, "Di fronte a questa ingiustizia - giura Dario Allevi, presidente di Monza - i brianzoli non si arrebderanno".

Arrivano anche le minacce. Se da Torino accusano "E' un'attacco alla democrazia", a Terano annunciano "Ora si marcia su Roma".

Prato agguerritissima. A soli vent'anni dalla separazione da Firenze il pratesi non ci stanno a tornare sotto l'egida gigliata e il sindaco di prato, per protesta, si è fatto intervistare seduto su un water.