foto LaPresse

23:00

- "Di miei amici eletti ce ne sono in tutte le liste, anche in quelle di Grillo ma non faccio nomi". Lo ha detto l'ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, intervistato da Servizio Pubblico in carcere, dove è detenuto per favoreggiamento alla mafia. "Crocetta i miei amici li aveva nelle liste e anche nel listino", ha aggiunto Cuffaro, sottolineando che il neo presidente della Regione, "ha ottenuto un quarto" dei suoi voti, circa 1,9 milioni.