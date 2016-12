foto LaPresse

16:45

- "A me piacerebbe Salvatore Borsellino (fratello minore del giudice Paolo Borsellino, ndr): nel mio cuore ha creato un terremoto". Così Giancarlo Cancelleri, portavoce del Movimento 5 stelle in Sicilia, ha commentato a Tgcom24 la dichiarazione di Beppe Grillo che valuta il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, come l'uomo "giusto" per il Quirinale.