Berlusconi: non faremo campagna elettorale contro Monti ma no all'austerità imposta dall'Ue

foto LaPresse 15:43 - "Non faremo una campagna elettorale contro Monti. Ma siamo convinti che l'austerità imposta dall'Unione europea, a noi come ad altri paesi, su pressione di una Germania che svolge un ruolo da paese egemone, con un'egemonia non solidale ma egoista, abbia immesso l'economia in spirale recessiva senza fine". Lo ha detto Silvio Berlusconi, alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa.

''I tempi per una nuova legge elettorale - sostiene il Cavaliere alla domanda se pensa davvero di staccare la spina al governo e di votare a febbraio con il Porcellum - ci sono tutti. Quanto alla spina da staccare, dipenderà dall'accettazione o meno da parte del governo delle nostre richieste di modifica alla legge di stabilita'. Siamo dentro una spirale recessiva, dobbiamo assolutamente uscirne al più presto invertendo la nostra politica economica''.



Le preferenze?, un'anomalia

Le preferenze? ''Sono un'anomalia italiana. Io sono letteralmente terrorizzato dal voto di scambio. Non si dimentichi che Fiorito nel Lazio e Zambetti in Lombardia sono stati eletti con le preferenze''.



Bene il modello spagnolo

Il Porcellum ''è il Pd che lo vuole, non noi'', aggiunge Berlusconi. ''A mio giudizio - ha detto - il sistema migliore è lo spagnolo, che comporta un'alta soglia di sbarramento. Converrebbe anche al Pd, perché privilegia i primi due partiti, funziona benissimo e garantisce la governabilita' in Parlamento''.



Alfano: "Bene l'election day e ok all'elezioni anticipate"

''Buona cosa anticipare elezioni politiche di 50 giorni risparmiando 100 mln votando insieme alle regionali. Per noi ok all'election day''. Così il segretario del Pdl Angelino Alfano su twitter.