Il settimanale mette in cima alla lista 'nera' ancora una volta la rete Cielle-Compagnia delle opere: 48.400 euro del budget regionale per la comunicazione andranno all'appuntamento annuale Matching, un evento della Compagnia (Cdo) per sviluppare relazioni di business. E ancora, l'Espresso ricostruisce il finanziamento di 100 mila euro alla Gefi di Antonio Intiglietta per la mostra mercato Artigiano in fiera.

"Anche quest'anno - si legge nell'inchiesta - la mostra mercato Artigiano in fiera, che nel polo fieristico alle porte di Milano attira quasi 3 milioni di visitatori nella prima settimana di dicembre, avrà la presenza dello stand della Regione Lombardia: 100 mila euro che finiranno nelle casse della Gefi, dell'amico ciellino Antonio Intiglietta, fondatore, presidente e amministratore delegato di Gefi-Gestione Fiere, ente di servizi promosso dalla Compagnia delle opere".

Alla lunga lista si aggiunge un milione di euro per il fondo Nasko. Partito nel 2010 con una dote da 5 milioni funziona così: vengono dati 250 euro per 18 mesi a donne in precarie condizioni economiche che decidono di non interrompere la gravidanza. "A gestirlo - si legge - sono i centri di aiuto alla vita, associazioni di ispirazione cattolica che combattono la legge sull'aborto e hanno in statuto la tutela della vita sin dal suo concepimento".



La risposta di Artigianato in Fiera

La manifestazione AF – L’Artigiano in Fiera, organizzata da Ge.Fi. Gestione Fiere SpA, è il più importante evento fieristico mondiale per il settore dell’artigianato lombardo, italiano, europeo ed extra-europeo. Vi partecipano in qualità di espositori più di 2.900 aziende, in rappresentanza di 110 Paesi del Mondo. Durante l’ultima edizione del dicembre 2011 si è registrata un’affluenza di oltre 3 milioni di visitatori, come peraltro da voi affermato: numeri che non hanno eguali in altre fiere nel mondo.

La Regione Lombardia partecipa ad AF – L’Artigiano in Fiera, come tutte le altre 19 Regioni italiane, così come 31 Nazioni europee e 79 extra-europee, che non sono certamente presenti per un presunto piacere “all’amico Antonio Intiglietta”, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere SpA. L’importo stanziato da Regione Lombardia per la partecipazione ad AF – L’Artigiano in Fiera è, tra l’altro, inferiore rispetto a quelli previsti da numerose altre istituzioni, italiane ed estere, presenti alla manifestazione.