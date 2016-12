foto LaPresse

- "Chiederò al nostro segretario Roberto Maroni e al Consiglio federale, che per le regionali la Lega Nord corra da sola". Così in una nota il senatore Roberto Calderoli sulle prossime elezioni che si svolgeranno in Lombardia, Lazio e Molise. "Chiedo di non fare accordi con un Pdl che gioca solo in difesa nel migliore dei casi, o peggio ancora all'autodistruzione, con lotte intestine come quelle viste in Sicilia", ha concluso.