Grillo: "Il talk show ti uccide, digli di smettere"

foto LaPresse 17:08 - Con lo slogan "Il talk show ti uccide, digli di smettere", Beppe Grillo invita dal suo blog gli aderenti al Movimento 5 Stelle a disertare questi programmi televisivi. Il motivo? Fanno perdere consensi. Proprio ieri sera una delle elette, Federica Salsi, dell'area interna cosiddetta "democratica" che fa capo ai due "dissidenti" Giovanni Favia e Federico Pizzarotti, è stata ospite della trasmissione "Ballarò".

"Lo share del programma aumenta, tutto merito tuo, trattato e esibito come un trofeo, come un alieno - scrive Grillo -, una bestia rara e, contemporaneamente diminuisce il consenso per il Movimento a cui appartieni o dici di appartenere".



Agli appartenenti del M5S non viene concesso, continua Grillo, il privilegio di parlare per un'ora mai interrotto da chi gestisce il talk show.



Per i suoi sostenitori è riservato il "punto G, quello che ti dà l'orgasmo nei salotti dei talk show. L'atteso quarto d'ora di celebrità di Andy Warhol, seduto in poltroncine a schiera, accomunato ai falsari della verità, agli imbonitori di partito, ai diffamatori di professione, devastato dagli applausi a comando di claque prezzolate".



"Lì, in una gabbia di un circo, come su un trespolo, muto per ore, povera presenza rituale di cui si vuole solo lo scalpo, macellato come un agnello masochista, rispondi per i quattro minuti che ti sono concessi a domande preconfezionate poste da manichini al servizio dei partiti".



Segue l'affondo di Grillo: "Attoniti, gli attivisti, vedono i voti guadagnati con fatica nei banchetti nei fine settimana volare nel vento, fluire in un secchio bucato, e pensano ai mille video caricati sulla Rete, alle dirette streaming tenute in piedi a forza di volontà per mancanza di connessione, conoscono sulla loro pelle la difficoltà di spiegare a persone ormai deluse e incredule che il MoVimento 5 Stelle è altro dai partiti, che non prende rimborsi elettorali, che taglia gli stipendi degli eletti, che non partecipa alle elezioni provinciali per coerenza, che vuole il rispetto dell'esito dei referendum, eccetera, eccetera. A volte non ci resta che piangere", conclude il post.