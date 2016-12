foto LaPresse

- L'ufficio di presidenza dell'Italia dei valori ha indetto per dicembre un'assemblea generale "per la proposizione di un Congresso straordinario". La decisione arriva in seguito allo scandalo sollevato dalle accuse, mosse da alcuni ex esponenti del partito, sulla gestione dei fondi elettorali da parte del leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, al quale, tiene a precisare l'ufficio di presidenza "è stata rinnovata piena fiducia".