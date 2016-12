Election day per Lazio, Lombardia e Molise

foto LaPresse

14:28

- Le nuove giunte di Lazio, Lombardia e Molise saranno elette nello stesso giorno, ma non nel 2012: la prima data utile è quella del 27 gennaio. Lo dice il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, la quale ha spiegato che l'election day non potrà tenersi quest'anno perché non ci sarebbero i tempi: il 27 gennaio inoltre, "coincide con la Giornata della Memoria", per cui è probabile che il giorno delle elezioni non sarà quello.