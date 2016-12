- Il Movimento 5 stelle si è affermato come primo partito siciliano e comincia a fare la voce grossa. Beppe Grillo attacca il segretario del Pd: "Bersani dopo il trionfo siculo non si tiene più nelle mutande. Lui si aspettava risultati a una cifra, non un esaltante 13,5%". E il candidato grillino Giancarlo Cancelleri ha annunciato la linea del "partito": riduzione degli stipendi dei deputati regionali a 2.500 euro e stop alle pensioni d'oro.

Il Movimento 5 Stelle sbarcherà all'Assemblea regionale siciliana con uno schieramento di 15 deputati, ma prima ancora dell'insediamento i grillini hanno annunciato tolleranza zero con gli sprechi e le follie economiche a cui l'Ars è abituata. Vogliono tagliare proprio tutto i seguaci di Beppe Grillo: dalle schede telefoniche agli stipendi dei dirigenti regionali fino al numero di dirigenti delle società partecipate.

I deputati del M5S si ridurranno le indennità a 2.500 euro al mese e rinunceranno ai rimborsi elettorali e agli altri benefit. E poi si impegnano a riprendere con le webcam tutte le sedute dell'Ars e a trasmetterle in rete.

Ad annunciare la linea del gruppo è stato in una conferenza stampa a Palermo Giancarlo Cancelleri, il candidato presidente del movimento, che si è piazzato al terzo posto dopo il vincitore Crocetta e il rappresentante de La Destra Gianfranco Musumeci.

E sulle alleanze con il neoeletto Rosario Crocetta che non puà contare sulla maggioranza in seno al Parlamento regionale, Cancelleri avverte: "Siamo come le zitelle acide. Rispetto a un ipotetico matrimonio, non vogliamo sposarci con nessuno e non siamo pronti a spartirci posti di sottogoverno. Vogliamo lavorare fattivamente. Sui progetti buoni non mancherà il nostro appoggio".

Il geometra grillino 37enne ha spiegato: "Non pensavamo di prendere 15 deputati. E' un risultato inaspettato. Non è un voto di protesta - ha però puntualizzato - ma un voto di chi ci ascolta". Nelle file del Movimento 5 Stelle sono state elette 6 donne. E sarà proprio una grillina la più giovane deputata dell'Assemblea regionale siciliana: 22 anni, si chiama Gianina Ciancio, ed è stata eletta a Catania.

Obiettivo del Movimento 5 Stelle, ora, ha annunciato Cancelleri, è conquistare l'Italia: "Il voto a Palermo e in Sicilia - ha detto - avrà influenza sulle elezioni politiche". "Le liste nazionali andranno fatte online. Chiamiamole pure primarie se vogliamo - ha aggiunto - non è questione di nomi". E ha assicurato: "Grillo sarà garante delle liste, ma non si candiderà" alleanze di volta in volta' sui singoli provvedimenti'.